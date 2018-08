Unbekannte sind im Rems-Murr-Kreis in eine Bäckerei eingebrochen - hatten es nach Polizeiangaben aber nur auf Eiscreme abgesehen. „Die heißen Tage dürften allmählich vorbei sein. Das hält allerdings nicht jeden davon ab, für eine Erfrischung eine Straftat zu begehen“, teilten die Beamten mit. Demnach waren die Täter zwischen Donnerstagabend und dem frühen Freitagmorgen in den Laden in Waiblingen eingebrochen. „Hier hatten es die Eindringlinge offenbar auf das Speiseeis abgesehen“, hieß es. „Neben den Sorten Erdbeere, Stracciatella und Schokolade waren die eiskalten Einbrecher offenbar ganz heiß auf Schlumpfeis.“ Schlumpfeis ist blaues Speiseeis, das vor allem bei Kindern beliebt ist. Wertsachen oder Geld wurden demnach nicht gestohlen.

Mitteilung