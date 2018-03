Einbrecher stehlen 300-Kilogramm-Tresor und Fluchtwagen

Einbrecher haben einen 300 Kilogramm schweren Tresor einer Kellerei in Heilbronn gestohlen. Als Fluchtwagen nutzten die Täter in der Nacht zum Montag einen Kleinbus, der ebenfalls der Kellerei gehörte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Einbrecher waren durch zwei Fenster in das Gebäude gelangt und hatten darin Schreibtische und Schränke aufgebrochen und durchsucht. Aus dem Tresor stahlen sie Bargeld. Den aufgebrochenen Safe ließen die Diebe auf dem Schemelsberg in Weinsberg zurück, den Kleinbus stellten sie in Heilbronn ab. Die Polizei geht von einem mindestens vierstelligen Sachschaden aus.

Polizeimeldung