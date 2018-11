Bei seiner Flucht über das Dach eines Supermarktes im Main-Tauber-Kreis ist ein mutmaßlicher Einbrecher in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mosbach am Dienstag zu den bisherigen Ermittlungserkenntnissen. Die Alarmanlage habe Sonntagnacht wohl ausgelöst, als die Täter in den Markt in Tauberbischofsheim eindringen wollten. Daraufhin rückte die Polizei an und fand den Verletzten in der Nähe des Personaleinganges. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Im Inneren des Gebäudes bemerkten die Beamten später eine Öffnung in der Decke. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Trotz Fahndung konnte weitere Verdächtige nicht gefasst werden.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft