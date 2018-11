Einbrecher haben in den Räumen eines Busunternehmens in Hechingen (Zollernalbkreis) einen Schaden von rund 10 000 Euro verursacht. Ihre eigentliche Beute betrug davon etwa 1000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schaden des Einbruchs lag bei rund 9000 Euro. Demnach hatten die Täter 28 Spinde aufgebrochen, um an das Geld zu gelangen. Zudem beschädigten sie eine Tür, durch die sie in der Nacht zum Sonntag in die Firma einstiegen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

