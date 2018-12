Einbrecher klaut Schmuck und Uhren im Wert von 7000 Euro

Bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Unbekannter Schmuck und Uhren im Wert von 7000 Euro geklaut. Der Einbrecher hatte in der Nacht auf Dienstag die Terrassentür aufgehebelt und war so ins Haus gelangt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Da die Familie in dieser Nacht nicht zuhause war, konnte er das ganze Haus nach Beute durchsuchen. Anschließend entkam er unerkannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Es gäbe allerdings noch keine Spur zu einem Täter, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Einbruch entstand am Gebäude ein geschätzter Schaden von 1500 Euro.

Pressemitteilung