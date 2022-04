Ein Einbrecher hat in einem Schlafzimmer in Karlsruhe eine Bewohnerin gegrüßt und ist daraufhin wieder abgehauen. Lediglich ein entgegnendes „Hallo“ der 28-Jährigen war nötig, um den Dieb in die Flucht zu treiben, so die Polizei am Dienstag. Ohne etwas entwendet zu haben, verließ der Unbekannte Montagnacht die Wohnung wieder.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220426-99-52487/2