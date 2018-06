Einbrecher flieht auf Dach und bewirft Polizei mit Steinen

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 24-jähriger Rumäne ist in der Nacht zum Samstag in ein Geschäftshaus in der Reutlinger Innenstadt bei einem Einbruch erwischt worden. Als die Polizei ihn umstellt hatte, sei der 24-Jährige auf das Dach geklettert und habe von dort aus die Beamten mit Steinen beworfen, berichtete die Reutlinger Polizei. Eine Polizistin zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Außerdem habe er der Polizei gedroht, sich vom Dach zu stürzen, sollte sie versuchen, ihn festzunehmen. Die Polizei konnte den Einbrecher schließlich mit Hilfe der Feuerwehr auf dem Dach unverletzt in Gewahrsam nehmen. Er wurde in psychiatrische Behandlung übergeben.