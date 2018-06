Beim Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Heidenheim hat ein Unbekannter Alkohol, Kaffee und Hackfleisch gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Täter in das Mehrfamilienhaus eingebrochen und hatte eine Türe zum Keller aufgehebelt. Dort fand er die Lebensmittel und nahm sie als Beute mit. Der Unbekannte hatte nicht versucht, in eine der Wohnungen des Hauses zu gelangen.

Meldung der Polizei