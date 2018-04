Einbrüche in Fahrradgeschäfte: Haftbefehl gegen vier Männer

Das Amtsgericht Karlsruhe hat Haftbefehle gegen vier mutmaßliche Fahrraddiebe erlassen. Die Männer im Alter von 30 bis 46 Jahren stehen im Verdacht, im Raum Karlsruhe sowie im Bereich Rastatt seit Mitte 2017 zahlreiche Einbrüche in Fahrradgeschäfte begangen zu haben, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Nach einem Beutezug durch mehrere Läden am Samstagmorgen wurden sie von Kräften der Kriminalpolizei Karlsruhe festgenommen. Bei der Durchsuchung ihrer Fahrzeuge wurden in einem der Transporter 30 E-Bikes und Fährräder im geschätzten Verkaufswert von 50 000 Euro gefunden.

Pressemitteilung Polizei