Stuttgart (dpa/lsw) - Das „weiße Gold“ hat es ihm angetan: Kurt Krockenberger ist einer der weltweit größten Privatsammler von Meissener Porzellan. Zum 300. Geburtstag des traditionsreichen Porzellans öffnet der Inhaber des „Hauses der Kunst“ in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) nun sein privates Museum und zeigt der Öffentlichkeit Porzellan-Schätze aus drei Jahrhunderten. Zu sehen ist die Jubiläums-Ausstellung mit dem Titel „Das weiße Gold“ in Remshalden bis zum 17. Januar. 300 Exponate aus der Sammlung - darunter aufwendig gefertigte Figuren, Vasen und Dosen - gehen anschließend auf Reisen: Nach Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist die Ausstellung vom 26. Januar an zunächst im Hotel Atlantic in Hamburg zu sehen, bevor sie im Mai 2010 schließlich für ein Jahr ins russische Sankt Petersburg geht. Dabei ist auch das kleinste Meissener Service der Welt mit 143 Teilen - es hat einen Wert von 1,45 Millionen Euro. Dort werden die Schätze im Katharinenpalast ausgesellt, in dem sich auch das berühmte Bernsteinzimmer befindet. Zu Krockenbergers Schätzen zählt etwa das Familienporzellan von Zar Alexander II. - deshalb hatte sich auch ein Urenkel des Zaren in Remshalden angesagt.

