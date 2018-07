Bei einer Messerstecherei in der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe ist in der Nacht zum Mittwoch ein 25-Jähriger verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es zwischen mehreren, teils stark betrunkenen Männern zum Streit gekommen. Dabei zog ein 30-Jähriger plötzlich ein Messer und ging mit zwei Kumpanen auf den 25-Jährigen los. Dieser wurde am Bein verletzt und erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Messerstecher und einen weiteren Mann fest. Der dritte Verdächtige sprang durch ein Fenster und flüchtete. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Festgenommenen mussten die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.