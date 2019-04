Ein Toter und fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) ist ein 86 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Fünf weitere Autoinsassen wurden verletzt, darunter drei Kinder, wie die Polizei mitteilte. Der Rentner hatte den Angaben zufolge am Donnerstag an einer Einmündung mit seinem Wagen einem anderen Auto die Vorfahrt genommen, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 86-Jährige starb am Unfallort. Seine Beifahrerin sowie der Fahrer des anderen Autos wurden schwer verletzt. In dem anderen Auto saßen den Angaben zufolge außer dem Fahrer auch drei Kinder. Diese wurden laut Polizei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge an einer Abfahrt der Autobahn 5 auf eine Landstraße. Zum Alter der Kinder machte die Polizei keine Angaben.

