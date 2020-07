Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Schwäbisch Hall ist ein Mann ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge war der 26-Jährige am Mittwoch mit seinem Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell (Hohenlohekreis) unterwegs gewesen, als aus zunächst unbekannter Ursache ein 30 Jahre alter Autofahrer seitlich versetzt von links auf ihn auffuhr. Der Kleintransporter wurde von der Fahrbahn abgewiesen, durchbrach einen Wildzaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 28-jährige Beifahrer des Transporterfahrers kam schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik. Die Autobahn in Richtung Heilbronn war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Pressemitteilung