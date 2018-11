Bei einem Verkehrsunfall im Buchener Stadtteil Eberstadt (Neckar-Odenwald-Kreis) sind ein Autofahrer getötet und mehrere Beteiligte schwer verletzt worden. Zwei Autos seien am Dienstagabend auf der Kreuzung der Kreisstraße 3903 und der Landesstraße 582 aus bislang unbekannten Gründen zusammengekracht, teilte die Polizei mit. In einem der Autos habe ein 28-Jähriger gesessen, der bei dem Aufprall tödlich verletzt wurde. In dem zweiten Wagen befanden sich drei Insassen, die schwer verletzt ins Krankenhaus kamen. Die Landesstraße war bis in die Nacht gesperrt.

Pressemitteilung Polizei Heilbronn