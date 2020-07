Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Mann gestorben. Nach Angaben der Polizei war das Haus von vier Männern bewohnt, von denen sich drei retten konnten. Der vierte Mann wurde tot gefunden. Den Polizeiangaben zufolge brach das Feuer in der Nacht zum Donnerstag aus. Die Brandursache war zunächst unklar.