Winnenden (dpa/lsw)- Bei einem Glatteisunfall ist am Donnerstag bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er war am frühen Morgen auf der Bundesstraße 14 auf einer Brücke von der Straße abgekommen und in eine Leitplanke gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgendes Auto fuhr auf das stehende Unfallfahrzeug. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Mann wurde noch am Unfallort notärztlich versorgt, starb aber im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Seine Identität und der genaue Unfallhergang waren am Morgen zunächst unklar.

