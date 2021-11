Ein Todesopfer nach Absturz von Kleinflugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Rhein-Neckar-Kreis ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die Maschine sei am frühen Nachmittag in einem unbewohnten Feldgebiet in Sinsheim - rund 500 Meter von einem Sportplatz entfernt - abgestürzt. Es habe sich nur eine Person in dem Ultraleichtflugzeug befunden. Angaben zum Geschlecht und Alter des Opfers sowie zur Absturzursache machte die Polizei zunächst nicht, sie verwies auf laufende Ermittlungen.

