Zwei Lastwagenfahrer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Sinsheim verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 36-Jähriger seinen Wagen auf dem Seitenstreifen angehalten. Ein in gleicher Richtung fahrender 39-Jähriger geriet aus Unachtsamkeit am Montagabend zu weit nach rechts - die beiden Lastwagen kollidierten. Der Unfallverursacher wurde leicht, der 36-Jährige schwer verletzt.

Schon am Montagmorgen war es auf gleicher Höhe zu einem Unfall gekommen - allerdings auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Drei Lastwagen waren an einem Stauende ineinander gekracht. Dabei waren ein 54-Jähriger schwer, ein 33-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

