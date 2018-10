Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Landstraße bei Westerheim (Alb-Donau-Kreis) ist ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Ein weiterer 25 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Der 25-Jährige hatte am Freitagnachmittag möglicherweise wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Samstag mit. Er geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Beide Autos wurden von der Straße auf einen Acker geschleudert. Der 48-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfallverursacher erlitt nach Angaben der Polizei nur leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung