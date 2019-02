Ein Landkreis, ein Ticket: Göppingen schließt sich VVS an

Nicht länger zwei verschiedene Fahrkarten für Bahn und Bus müssen Fahrgäste künftig im Kreis Göppingen lösen. Der Kreistag stimmte am Freitag einer Integration in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) zum 1. Januar 2021 zu. Das teilte der Verkehrsverbund am Montag mit. Bereits seit 2014 war der Schienenverkehr in den VVS integriert, nun folgt auch der Busverkehr. Das Land fördert die Ausweitung des Verkehrsverbunds mit zunächst 1,5 Millionen Euro pro Jahr.