Viele Unternehmen stöhnen über die seit einem Jahr geltenden EU-Datenschutzregeln. „Es macht viel Arbeit, es kostet viel Geld. Und das ist das Riesenproblem“, sagte Annette Karstedt-Meierrieks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Freitag bei einer Fachveranstaltung in Stuttgart. Die Referatsleiterin für Datenschutzrecht stützte sich auf eine bundesweite Befragung unter rund 4500 Unternehmen. Sie forderte die Politik auf, den Aufwand für kleine und mittelgroße Firmen zu senken.

Die neue Datenschutz-Grundverordnung gilt seit Ende Mai 2018 in der EU. Damit wird die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen, Vereine und Behörden geregelt. Die Befürchtungen waren groß, dass Abmahnanwälte ein neues Geschäftsmodell wittern und bei Unternehmen und Verbänden gezielt nach Verstößen suchen könnten. Nach den Worten von Carsten Ulbricht von der Stuttgarter Kanzlei Menold Bezler, der als datenschutzrechtlicher Berater arbeitet, hat es keine Abmahnwelle gegeben. Auch die Bußgelder der Datenschutzbehörde im Südwesten seien mit Augenmaß verhängt worden.

Die Behörde von Landesdatenschützer Stefan Brink hat bislang in zehn Fällen Bußgelder veranlasst. Sie belaufen sich auf 207 140 Euro, teilte ein Sprecher mit. Darin enthalten sind zwei Einzelfälle mit Bußen in Höhe von je 80 000 Euro. In einem Fall waren Gesundheitsdaten versehentlich im Internet gelandet. Im zweiten Fall hatte ein Unternehmen aus der Finanzwirtschaft personenbezogene Daten unsachgemäß entsorgt. Theoretisch sind Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens möglich.

Stefan Brink