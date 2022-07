Ein dritter Rettungsschirm für den Nahverkehr

Die Corona-Pandemie hat die Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg in eine Krise gestürzt. Damit Busse und Bahnen weiter fahren können, sind viele Firmen das dritte Jahr in Folge auf den ÖPNV-Rettungsschirm angewiesen, den Bund und Länder je zur Hälfte tragen. Den Landesanteil für 2022 soll das Kabinett in Stuttgart am Dienstag beschließen.

Zur Unterstützung des Nahverkehrs zahlt der Bund nicht nur 2,5 Milliarden Euro für das Neun-Euro-Ticket. Er stellt darüber hinaus wie in den beiden Vorjahren Geld für den ÖPNV-Rettungsschirm bereit – in diesem Jahr sind es 1,2 Milliarden Euro. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ erhält Baden-Württemberg davon 140,9 Millionen Euro. Damit das Geld fließt, muss das Land noch einmal den selben Betrag aus eigenen Mitteln bereitstellen. Am Dienstag befasst sich das Kabinett damit. Stimmt es der Vorlage von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zu, stehen den baden-württembergischen Verkehrsunternehmen also 281,8 Millionen Euro zur Verfügung, um pandemiebedingte Verluste auszugleichen.

Branche meldet hohen Einnahmeverlust

„Mit dem Rettungsschirm haben wir bisher den ÖPNV durch die Krise gerettet“, sagte Hermann der „Schwäbischen Zeitung“. „Ansonsten stünden wir heute vor vielen Firmenzusammenbrüchen und drastischen Kürzungen der Angebote aufgrund fehlender Einnahmen“ – gerade mittelständisch geprägte Verkehrsunternehmen auf dem Land hätte dies getroffen.

2020 und 2021 blieben angesichts der Pandemie viele Fahrgäste weg, im Südwesten meldete die Branche einen Rückgang der Einnahmen um 755,3 Millionen Euro – ein Minus von 25 Prozent. Die 2020 entstandenen Verluste wurden inzwischen komplett aus dem Rettungsschirm ausgeglichen, wie das Verkehrsministerium auf Anfrage bestätigte, die Verluste des Jahres 2021 erst zu 85 Prozent. Anträge in Höhe von 62 Millionen Euro sind noch offen. Davon soll gut die Hälfte – 36 Millionen Euro – über einen Ausgleichsmechanismus zwischen den Bundesländern hereingeholt werden, den es gibt, weil nicht alle Länder von der Pandemie gleichermaßen betroffen sind. Den Rest will das Verkehrsministerium aus einer Rücklage des Landes für Haushaltsrisiken nehmen. Der Finanzausschuss des Landtags muss zustimmen.

Steigende Kosten bilden Belastung

Für 2022 sind erste Abschlagszahlungen bei den Unternehmen schon eingegangen, sagt Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Verkehrsverbands bodo, zu dem die Landkreise Ravensburg, Bodensee und Lindau gehören. Allein für die Unternehmen im Bereich des bodo seien das acht Millionen Euro. „Die werden dringend benötigt. Denn inzwischen zählt bei einigen Verkehrsunternehmen jeder Tag“, so Löffler. Der Rettungsschirm sei daher „immens wichtig“.

Die Unternehmen plagen aber nicht nur die Folgen von Corona. „Die seit dem Frühjahr stark gestiegenen Treibstoff- und Personalkosten verschlimmern die Situation zusätzlich“, berichtet Löffler. Der Anstieg könne durch die Rettungsgelder nicht aufgefangen werden. „Es wird ein deutliches Defizit bleiben.“

Hilfsgesuche an Land und Landkreise

Der Verband Baden-Württembergischer Ominbusunternehmen (WBO) meldet, seine Mitglieder benötigten allein für den Zeitraum von März bis Juli 37 Millionen Euro, um die steigenden Dieselpreise auszugleichen.

Ein Betrag, den die Unternehmen nach WBO-Angaben allein nicht stemmen können. Sie fordern Hilfe vom Land und den Landkreisen – eine Lösung gibt es noch nicht.

Der Verkehrsverbund bodo wird seine Tarife trotzdem wohl erst zum üblichen Termin am 1. Januar erhöhen. Anders sieht es im benachbarten Verbund naldo (Landkreise Sigmaringen, Zollernalb, Tübingen, Reutlingen) aus: Dort werden die Fahrkarten schon zum 1. Oktober teurer – um durchschnittlich 6,3 Prozent.