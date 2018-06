Die Kosten werden steigen. Der Terminplan wackelt. Beim Brandschutz sind sich Techniker der Bahn und Behördenchefs nicht einig. Zuletzt platzte sogar eine Anhörung zur Grundwasserentnahme im Stuttgarter Talkessel. Das verstand sogar die Bahn. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte den falschen Mann zum falschen Zeitpunkt mit der hochsensiblen Aufgabe betraut.

Ruhe in den Fahrplan

Und jetzt? Die negativen Nachrichten, die Manfred Leger in dieser Häufung nicht kennt, will dieser nicht mehr hören. Der 59-jährige Münchner soll als Geschäftsführer der neu gegründeten Projektgesellschaft für das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm Ruhe in den Fahrplan bringen, um Ende 2021 tatsächlich Signale und Weichen neu programmieren zu können.

Manfred Leger tritt am Donnerstag im Stuttgarter Kommunikationsbüro der Bahn für das Milliardenprojekt als Mann auf, der zu wissen scheint, wohin der Zug abfahren soll. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur arbeitete zuletzt beim britischen Konzern Balfour Beatty. „1,2 Milliarden britische Pfund, rund um den Globus verteilt“, hatte er dort zuletzt zu verteilen. Da kommt also keiner nach Stuttgart, der den Umgang mit großen Zahlen erst erlernen muss.

Noch drei andere Vorstandsmitglieder der neuen Projektgesellschaft saßen mit am Tisch, dazu auch noch Wolfgang Dietrich, der Sprecher des Kommunikationsbüros. Aber Martin Leger zog die wesentlichen Themen an sich, ohne aufdringlich zu wirken. Trotz des Volksentscheids vor zwei Jahren, in dem eine deutliche Mehrheit das Projekt befürwortet hat, ist keine Ruhe eingekehrt. Und trotz des auch vom grünen Teil der Landesregierung zähneknirschend akzeptierten Ergebnisses sind Stuttgart 21 und die damit verbundene Schnellbahnstrecke von Wendlingen nach Ulm Zankäpfel geblieben. „Fehler,“ und diese auf allen Seiten, räumt Leger ein. Doch er geht auch in die Offensive: „Die Bahn hat einen Schritt nach vorne getan.“ Schneller, vor allem aber auch verbindlicher, will sie auf Störungen reagieren.

Große Fragezeichen

Vor allem zwei Details sind im Großraum Stuttgart noch immer mit großen Fragezeichen versehen. In der kommenden Woche erfolgt der zweite Anlauf der Anhörung zur erweiterten Grundwasserentnahme. Außerdem fehlen sowohl Planung und vor allem auch Genehmigung für den Flughafenbahnhof. Der immer noch von der Bahn angestrebte Fertigstellungstermin für Stuttgart 21 Ende des Jahres 2021, ist nur dann zu schaffen, wenn im ersten Quartal 2015 auch die Flughafenanbindung ausgeschrieben werden kann.

Manfred Leger setzt darauf. Er denkt ja auch an die Schnellbahntrasse von Wendlingen nach Ulm. In der Finanzierung, rund 3,2 Milliarden Euro soll sie kosten, wird sie zwar klar getrennt von den noch unsicheren Kosten bei Stuttgart 21. Aber beide Großvorhaben müssten gleichzeitig fertig sein: „Das ist nun mal kein Regionalprojekt. Das ist eine europäische Magistrale. Es kann ja nicht sein, dass der eine vor der Wand des anderen steht“, meint Leger. Nie zuvor habe er erlebt, dass ein Neubau so stark zum Zankapfel der Politik geworden sei. Nun taugen Verkehrsprojekte in China nur bedingt zum Vergleich mit Baden-Württemberg. Aber Leger hat sich vorgenommen, in den kommenden Wochen sowohl die Landesregierung als auch die Stuttgarter Stadtverwaltung darauf einzuschwören, gemeinsam voranzukommen.

Auch eine Endsumme hat Leger am Donnerstag genannt. Zumindest Stuttgart 21 soll den bahnintern gesteckten Rahmen von 5,987 Milliarden Euro nicht übersteigen. „Das ist machbar“, betonte er. Bei etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro endet allerdings die Obergrenze des Finanzierungsvertrages.

Leger ist kein Jurist. Um diesen Streit dürfen sich andere kümmern.

