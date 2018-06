Ein Mann hat eine Umhängetasche mit mehreren tausend Euro Bargeld in einer Stuttgarter Stadtbahn gefunden und im Kundencenter abgegeben. Ob er den Inhalt der Tasche gesehen hat, war am Dienstag laut Polizei zunächst unklar. Die Beamten suchen nun sowohl den Besitzer, der sein Geld am Montag in der U14 liegen ließ, als auch den ehrlichen Finder.

Polizeimitteilung