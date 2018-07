Ein altes Ehepaar hat sich während eines Stadtbummels in Baden-Baden aus den Augen verloren und wechselseitig verzweifelt gesucht. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte sich der 80-jährige Ehemann am Sonntag in großer Sorge an das zuständige Polizeirevier gewandt und um Hilfe bei der Suche nach seiner verschwundenen 77-jährigen Frau gebeten. Gemeinsam mit den Beamten durchstreifte er die Innenstadt - um kurz darauf seine Gattin wiederzufinden. Sie hatte unterdessen wiederum überall nach ihrem Mann gesucht. Glücklich wiedervereint konnten die beiden anschließend weiterziehen.

Pressemitteilung Polizei