Ein 78-Jähriger ist in Dotternhausen (Zollernalbkreis) eine Treppe heruntergefallen und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Seine 72 Jahre alte Ehefrau, die ebenfalls stürzte, kam am Dienstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war nach den Angaben vom Mittwoch beim Schuhe anziehen gefallen und riss den Mann mit sich. Der 78-Jährige verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort trotz Reanimationsversuchen starb. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Das Ehepaar war nach den Angaben zu Besuch in dem Haus und wollte es gegen 19.30 Uhr verlassen.

Pressemitteilung vom 13. Februar