Von Simon Schneider

Rechts vor links, so soll es bleiben – jedenfalls wenn es nach den Kindern, vielen Eltern und den Erzieherinnen des katholischen Kindergartens in Nendingen geht. Sie alle fordern, dass die Bräunisbergstraße die Verkehrsregel beibehält, so wie es der Ortschaftsrat im vergangenen Jahr beschlossen hat und wie es in diesem Sommer in die Tat umgesetzt worden ist. Nun will die Stadt Tuttlingen die Regel wieder aufheben.

Dort, wo früher die Schilder „Vorfahrt an der nächsten Kreuzung“ hingen, erinnert jetzt „Achtung!