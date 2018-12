Ehemann steht nach tödlichem Streit in Freiburg vor Gericht

Nach dem Tod einer Frau bei einem Streit mit ihrem Ehemann muss sich der Verdächtige von heute an vor dem Landgericht Freiburg verantworten. Der 68-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Er hat der Staatsanwaltschaft zufolge mehrfach und kraftvoll mit einer Flasche und einem Glaskrug auf die 62-Jährige eingeschlagen. Sie starb noch am Tatort. Die Attacke ereignete sich im Juli in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Freiburg. Der Mann hat laut Staatsanwaltschaft die Tat gestanden, er ist seither in Untersuchungshaft.

Nachbarn hatten den lautstarken Streit gehört und die Polizei alarmiert. Bei dem 68-Jährigen war den Angaben zufolge im März eine schwere Krankheit diagnostiziert worden. Dies habe bei dem Ehepaar zu Spannungen und Streit geführt. Für den Prozess sind nach Angaben des Gerichts fünf Verhandlungstage geplant. Ein Urteil könnte es demnach Ende Dezember geben (Az.: 1 Ks 200 Js 24683/18).