Weil er seine Ehefrau getötet haben soll, hat das Amtsgericht in Baden-Baden Haftbefehl wegen Mordes gegen einen 58-Jährigen erlassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Demnach hat der Mann aus Rastatt die Tat gestanden. Als Motiv gab er familiäre Probleme an. Am Mittwochabend hatten Beamte die Leiche der 55-Jährigen im Schlafzimmer der gemeinsamen Wohnung gefunden. Auf welche Weise sie umkam, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Angehörige hatten aus Sorge um die Eheleute die Polizei benachrichtigt. Nach Angaben des Mannes geschah die Tat am Dienstag. Das Paar hatte nach Angaben der Ermittler keine Kinder.

Mitteilung der Behörden