Psychischer Druck zu groß - Früherer Zeuge Jehovas berichtet über Ausstieg

Es wird wohl ein heißer Juli-Tag, der Gaskessel legt zarte Schatten über ein paar Quadratmeter Augsburger Norden. An der Hirblinger Straße springt die Ampel auf Grün, ein Lastwagen müht sich bedächtig dröhnend über die Kreuzung. Überquert hat sie Udo Obermayer schon ein paar Mal seit all dem, seit 2016. Ausgestiegen ist er hier nie mehr.

Heute aber ist er zurückgekehrt, um über das zu sprechen, was er als Zeuge Jehovas erlebt hat. Und so steht der 64-Jährige, Kurzarmhemd am Körper und Sonnenbrille im Gesicht, nun vor dem Königreichssaal der Religionsgemeinschaft, dem Ort, der ihm lange so vertraut war. Jahrzehntelang nahm er diesen gepflasterten Weg zum Saal, stellte sein Auto auf diesem Parkplatz ab, betete mit seiner Familie in diesem L-förmigen Bau. Bis er ausstieg. Und seine Familie blieb.

Zeuge Jehovas: Teil einer Parallelwelt

Der Königreichssaal in der Hirblinger Straße ist einer von rund 880, den die Zeugen Jehovas nach eigenen Angaben in Deutschland haben. Die Säle sind meist zweckmäßig eingerichtet, eine Bühne mit Rednerpult, schlichte Sitzplätze. Für die Gottesdienstgemeinde, genannt Versammlung, soll es nicht um Schnickschnack gehen, sondern um die Bibel. Rund 220 000 Mitglieder zählen die Zeugen Jehovas in Deutschland, davon rund 32 000 aktive in Bayern und rund 1300 in Augsburg. Diese sind Teil einer Parallelwelt, deren schöner Schein zunehmend trüber wird – wegen Aussteigerinnen und Aussteigern wie Udo Obermayer.

So eine Entscheidung ist nichts anderes als dein sozialer Tod. Udo Obermayer

In dem Moment, in dem es für ihn kein Zurück mehr gab, saß der Augsburger auf einer Parkbank. „Ich habe einfach losgeheult“, sagt er, als er an jenen Tag im Jahr 2016 denkt. Bis dahin lebte er mit seiner Frau zusammen, beide waren als Zeugen Jehovas aufgewachsen. Sie heirateten jung, bekamen vier Kinder, auch Enkel. Obermayer beschreibt ein unscheinbares Leben, arm an unbeschwerten Augenblicken. Geburtstage wurden nicht gefeiert, Kontakte mit Nicht-Zeugen auf das Nötigste reduziert. Soziale Bezugsrahmen sind für Zeugen Jehovas die Familie, dann die Gemeinde – und sonst nichts.

Misstrauen und Zweifel in der Glaubensgemeinschaft

Er sei in seiner Gemeinde ein angesehener Mann gewesen, sagt Obermayer. Aber irgendwann sei alles zu viel geworden, der psychische Druck, die Zweifel, das Misstrauen, das auf seine eigene Familie übergegriffen habe. Bis er sich an seinen Laptop gesetzt und eine Mail an seine Versammlung geschrieben habe. Nur ein Satz mit dem Inhalt: Er trete aus. „Und plötzlich wird dir klar: 58 Jahre lösen sich einfach auf. So eine Entscheidung ist nichts anderes als dein sozialer Tod.“

Bis heute, sagt Obermayer, habe er keinen Kontakt zu seiner Familie. Wobei, doch, „so bissle“: Einmal habe er seinen Sohn an einer Deponie getroffen, bei den Gartenabfällen. „Der hat mich gesehen und dann bewusst weggeschaut. Das war’s.“ Gemeinschaftsentzug und Abschottung seien der Preis, den Aussteiger zahlen müssten – und der als Drohszenario aktive Mitglieder davon abhalten solle, ihnen zu folgen.

Die Zeugen Jehovas bestreiten das, sprechen von „glaubensbedingter Distanzierung“. Ihre Version: Mitglieder, „die nicht mehr aktiv sind oder nach und nach den Kontakt zur Gemeinschaft verlieren, werden nicht gemieden“. Auch Ausgeschlossene, deren Angehörige Zeugen Jehovas blieben, gehörten „weiter zur Familie“. Udo Obermayer berichtet vom Gegenteil. In der Aussteiger-Szene, zu der er gehört, kursieren viele bittere Erzählungen. Eine oft gehörte: Ehemalige hätten nicht einmal vom Tod Angehöriger erfahren.

Bibelstellen bestimmen das Leben

Die Lehre der Zeugen Jehovas orientiert sich eng an ausgewählten Bibelstellen. Zentrale Elemente: Jesus sei von Gott geschaffen, nicht Teil einer Dreifaltigkeit. In der nahenden „Schlacht von Armageddon“ würden alle, die sich nicht zu Gott bekennen, vernichtet. Und: Das weltliche System unterliege dem Einfluss des Teufels. Resultat ist nach Schilderung mehrerer Aussteigerinnen und Aussteiger eine Gemeinschaft, die Sicherheit geben könne, aber oft abhängig mache – und so eine enorme psychische Fallhöhe erzeuge. Der Ausschluss sei für viele Aktive das schlimmste aller Szenarien.

Die Liste möglicher Verfehlungen, die dazu führen können, ist lang. Was wie zu ahnden ist, regelt eine Art interne Rechtsprechung. Jede Versammlung hat Vorsteher, sogenannte Älteste. Diese als besonders vorbildlich geltenden Gemeindemitglieder, ausnahmslos Männer, sollen die Versammlung „schützen“. Sie weisen bestimmte Verantwortlichkeiten zu – als Privileg gilt etwa, bei einer Zusammenkunft das Mikrofon zu reichen – und bilden auch sogenannte Komitees, deren intern wohl wichtigstes das Rechtskomitee ist. Es tritt bei besonders schweren Vergehen zusammen. Dazu können zählen: „Sexuelle Unmoral“, Konsum von Tabak, „Unmäßiges Essen“, „Abtrünnigkeit“ und „Misshandlung und sexueller Missbrauch von Kindern“.

Bizarre Fälle vor dem Rechtskomitee

Sven F. (Name geändert) war einst „Ältester“ und Teil eines Rechtskomitees. Formell ist F. nach wie vor Zeuge Jehovas, nach eigener Aussage sieht er sich jedoch als „clean“ an. Noch bleibe er, um Freunden herauszuhelfen und nicht alle Bande zur Familie abzuschneiden. Er gehe aber davon aus, wegen seines Lebenswandels bald ausgeschlossen zu werden. Damit würde er Objekt einer Prozedur, die er einst selbst praktizierte. Das Schlimmste, sagt er, sei das „Denunziantentum“ gewesen. „Ständig werden die Leute unter Druck gesetzt, kontrolliert – und dann, wenn sie auch nur eine Kleinigkeit falsch gemacht haben, stigmatisiert und gemobbt.“ Auch er selbst sei mit sogenannten Missetätern missachtend, „fast aggressiv“ umgegangen, sagt er.

Ein Fall, mit dem sich F. im Rechtskomitee beschäftigte: Eine Frau wurde der „Hurerei“ bezichtigt, weil sie ein Verhältnis mit einem Mann begonnen hatte. Dass sie nicht verheiratet war, spielte da keine Rolle. Die Verhandlung begann mit einem Gebet, danach ging es nach Schilderung von F. vor allem um eines: Reue. „Möglichst glaubhaft und emotionsreich sollte es sein“, so F. Je nachdem, wie dies dem oder der Beschuldigten gelang, konnte eine Verhandlung mit Freispruch, „leichten“ Sanktionen – dazu zählte etwa der Entzug bestimmter Vorrechte – oder mit Ausschluss enden. Die Frau bettelte darum, bleiben zu dürfen, und durfte schließlich bleiben. Allerdings habe er sich dafür gegen die beiden anderen Ältesten im Rechtskomitee durchsetzen müssen, so F.

Unterordnung und Verleugnung

Gerade an den Rechtskomitee-Verfahren zeigt sich für die Psychologin und Sektenexpertin Regina Spiess, „wie gewaltvoll“ die Gemeinschaft sein könne. Leben als Zeuge Jehovas, das sei häufig „Selbstentfremdung und Entfremdung von der Gesellschaft“. Frauen hätten sich unterzuordnen und für homosexuelle Menschen gebe es keinen Platz, es sei denn, sie verleugneten sich. Spiess geht noch weiter. Sie wirft den Zeugen Jehovas seit Jahren vor, die Praxis der „Ächtung“ und das sogenannte Blutverbot – also das Verbot, Bluttransfusionen anzunehmen – verstießen gegen Grund- und Menschenrechte. Zudem fördere die Geschlossenheit des Systems und die strikte Unterscheidung „zwischen dem guten Innen und dem sündigen Außen“ sexuelle Gewalt gegen Kinder. Bis heute kenne die Organisation keine grundsätzliche Anzeigepflicht, wenn diese nicht gesetzlich vorgeschrieben sei.

Die Zeugen Jehovas verweisen auf Anfrage auf ihren „Biblischen Standpunkt“, nach dem der Schutz von Kindern ein Anliegen aller Mitglieder und „äußerst wichtig für sie“ sei – und auf einen Artikel aus dem Mai 2019 in ihrer offiziellen Zeitschrift Der Wachturm. In dem Artikel heißt es: „Erfahren Älteste, dass jemandem aus der Versammlung Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, werden sie alles tun, um gesetzlichen Anzeigepflichten nachzukommen, und dann eine Untersuchung gemäß biblischen Verfahrensweisen einleiten.“ Wie ein Sprecher der Zeugen Jehovas betont, ersetze ein Rechtskomitee-Verfahren „in keiner Weise eine mögliche Untersuchung und Bestrafung der staatlichen Autoritäten“.

Verzicht auf Blutkonserven

Über die Umsetzung in der Praxis gibt es unterschiedliche Darstellungen. Der ehemalige Älteste Sven F. sagt, die meisten Zeugen Jehovas betrachteten die Autorität der Ältesten im Vergleich zu weltlichen Gerichten als vorrangig. Es sei „so sicher wie das Amen in der Kirche, dass aktiv verhindert wurde, dass Opfer vor Gericht gehen. Der Schutz der Gruppe zählte mehr als Einzelne.“ In entsprechenden Fällen sei noch mehr Druck auf die Opfer ausgeübt worden, etwa durch Missachtung oder Entzug von Privilegien. Dies habe sich jedoch inzwischen geändert, zumindest teilweise. Vor kurzem seien die Ältesten instruiert worden, Opfer darauf hinzuweisen, dass man frei sei, zu den Behörden zu gehen. In vielen früheren Fällen sei davon aktiv abgeraten worden.

Was geht, wird intern geklärt: Dieses Prinzip stößt bisweilen an Grenzen – dann etwa, wenn eine medizinische Behandlung notwendig wird. Stichwort „Blutverbot“. Nach Auskunft des Uniklinikums Augsburg wird das Thema vor geplanten Operationen ausführlich besprochen, die Patienten würden auch darauf hingewiesen, was der Verzicht auf Blutkonserven bedeuten könne.

Der Glaube werde dabei stets respektiert. „Unserer Wahrnehmung nach haben sich die meisten Zeugen Jehovas ihr Leben lang genau mit ihrem Glauben und den Konsequenzen beschäftigt“, sagt ein Chirurgischer Oberarzt. „In der Regel wirkt es, als seien sie gut informiert und als könnten sie die möglichen Folgen ihrer Entscheidung realistisch einschätzen.“

Familiengericht entscheidet im Notfall

Nach Einschätzung des Mediziners können unter anderem durch den Einsatz moderner Operationsmethoden auch sehr große Operationen erfolgreich durchgeführt werden, ohne dass dabei Blutkonserven zum Einsatz kommen müssten. „Negative Konsequenzen für die Patienten durch Verzicht auf Konserven sind natürlich möglich, gravierende Komplikationen sind aber absolute Einzelfälle“, erklärt der Chirurg. Als Sonderfall gelten Kinder. Nach Auskunft von Tobias Schuster, Direktor der Klinik für Kinderchirurgie am Universitätsklinikum, entscheidet in zeitkritischen Notfällen letztlich das Familiengericht, ob Blut gegeben wird oder nicht.

Auch für medizinische Behandlungen gibt es innerhalb der Zeugen Jehovas eigene Organisationseinheiten, sogenannte Krankenhaus-Verbindungskomitees. Nach Darstellung von Ehemaligen sind sie dafür zuständig, die behandelten Zeugen Jehovas „auf Spur“ zu halten. Von offizieller Stelle heißt es, Aufgabe dieser Komitees sei es, geistigen Beistand zu leisten – und „Kontakte zu Ärzten, Krankenhauspersonal, Behördenvertretern und Juristen“ zu pflegen. Wer trotz des Verbots bewusst eine Blutspende akzeptiert, wird dem Vernehmen nach nicht automatisch ausgeschlossen. Ein eigenes Komitee – kein Rechtskomitee – soll dann prüfen, ob der oder die Betroffene Reue zeigt.

Rütteln am Rechtsstatus

Udo Obermayer will mit derlei nichts mehr zu tun haben. Er hat sich außerhalb Augsburgs ein neues Leben aufgebaut, mit neuer Partnerin und einer Mission. Er ist Vorsitzender von „JZ Help e.V.“, einem Verein, dessen Ziel es ist, „über Menschenrechtsverstöße bei Jehovas Zeugen (JW), Sekten und destruktiven Gruppen im Allgemeinen zu informieren und Ausstiegswilligen psychologische und rechtliche Hilfe zu bieten“. Auch Psychologin Regina Spiess engagiert sich dort.

Beide haben sich vorgenommen, am rechtlichen Status der Zeugen Jehovas zu rütteln. Seit einigen Jahren ist die Religionsgemeinschaft deutschlandweit als „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ anerkannt. Mit diesem Status gehen Privilegien einher, etwa Steuervergünstigungen. Diese sind nach Einschätzung des „Instituts für Weltanschauungsrecht“, das „säkulare Rechtspolitik“ fördern will und sich regelmäßig kritisch mit den Zeugen Jehovas auseinandersetzt, nicht gerechtfertigt. Auch Udo Obermayer sieht das so. Warum, zeige seine Geschichte, sagt er.