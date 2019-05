Ehemalige Stuttgarter Operndirektorin Eva Kleinitz ist tot

Die frühere Vize-Chefin der Oper Stuttgart, Eva Kleinitz, ist tot. Sie starb an Christi Himmelfahrt im Alter von 47 Jahren nach schwerer Krankheit in Straßburg, wie die Oper am Donnerstag auf ihrer Webseite mitteilte. Kleinitz „war eine Hingebungsvolle, eine Förderin, die sich kümmerte, die Künstlerinnen und Künstlern eine Heimat geben konnte“, teilte die Oper mit. Kleinitz arbeitete seit dem 1. September 2017 als Generalintendantin der Opéra national du Rhin in Straßburg.

Mitteilung Staatsoper Stuttgart