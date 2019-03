Die Dressurreiterin Lisa Müller, Ehefrau des Fußballprofis Thomas Müller von Rekordmeister Bayern München, wird im Sommer beim internationalen Reitturnier in Donaueschingen am Start sein. Die Teilnahme der 29-Jährigen kündigte der Veranstalter am Donnerstag an. Das Turnier findet vom 15. bis 19. August im Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark von Donaueschingen statt.

Reitturnier Donaueschingen