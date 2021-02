Ehefrau schwer erkrankt: Kretschmann fährt Wahlkampf zurück

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird einige Termine im Vorfeld der Landtagswahl absagen. Grund ist eine schwere Erkrankung seiner Frau.

In einer persönlichen Mitteilung, veröffentlicht auf der Homepage des Staatsministeriums, schreibt Kretschmann:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

eigentlich ist es eine rein persönliche Angelegenheit. Meine Frau und ich haben gemeinsam entschieden, sie dennoch öffentlich zu machen. Meine Frau Gerlinde ist an Brustkrebs erkrankt. Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht.