Der mutmaßliche Brandstifter, der am Samstag, 10. März, Feuer in den Kirchen St. Martin in Schlier und St. Jodok in Ravensburg gelegt hat, ist gefasst. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt. Der Mann soll mit weiteren Brandstiftungen in Kirchen gedroht haben. Er sitzt in Haft.

Nach Aussage von Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 40-jährigen Mann aus dem Landkreis Ravensburg.