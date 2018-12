Weil er seine Ehefrau getötet haben soll, muss sich ein Mann ab heute vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Dem Angeklagten wird Totschlag vorgeworfen, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte. Er soll die Frau Mitte Juli in Stockach (Landkreis Konstanz) erwürgt haben. Die Beweisaufnahme könnte schon an diesem Tag geschlossen werden. Das Urteil wird am zweiten Verhandlungstag am Freitag erwartet.