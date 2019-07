Seit Edzard Reuter nicht mehr dabei ist, hat sich beim Daimler nicht nur der Name geändert. In vielerlei Hinsicht sei das schon ein neuer Konzern geworden, sagt Reuter, der einst an dessen Spitze stand. Aber den Wandel, der vor allem im Moment so gern beschworen wird, den hält er nicht für eine neue Erfindung.

„Auf meiner eigenen Tagesordnung stand bis zu meiner Pensionierung das Wort Wandel ganz oben“, sagt Reuter, Vorsitzender des Vorstands der Daimler-Benz AG von 1987 bis 1995. Ein knappes Vierteljahrhundert ist das her, Reuter ist 91 Jahre alt, noch immer vielbeschäftigt – und natürlich hängt sein Herz am Daimler.

Dabei war's kein glanzvoller Abschied – im Gegenteil. Er tat weh. Reuters Plan, aus dem Autobauer ein viel breiter aufgestelltes Technologie-Imperium auch mit Luftfahrt und Elektronik zu machen, ging schief. Daimler verlor Milliarden, kehrte zum Kerngeschäft zurück. Kritiker stempelten Reuter zum größten Kapitalvernichter aller Zeiten ab. Die neue Zentrale in Stuttgart, unter Reuter gebaut, wurde von Nachfolger Jürgen Schrempp als „Bullshit Castle“ geschmäht.

Vielen halten ihn als Daimler-Chef für gescheitert

Reuter habe versucht, aus Daimler einen Weltkonzern zu machen, der überall mitspiele, resümiert Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. Das sei aber immer zum Scheitern verurteilt gewesen und würde auch heute nicht funktionieren. „Die Synergien, die man schaffen wollte, gab es nicht“, sagt Dudenhöffer.

Reuter hat seinen Kurs immer verteidigt. „Wir haben im Einzelnen bei unserem Versuch, einen Technologiekonzern aufzubauen, gewaltige Fehler gemacht — gar kein Zweifel“, sagt er. „Aber der grundsätzliche Weg ist nach meiner festen Überzeugung absolut richtig gewesen.“ Man habe schon damals überlegt, wie die Zukunft der Autoindustrie aussehen könne und wie das Unternehmen sich darauf einstellen solle. „Wir haben damals Versuche in diese Richtung gemacht, die sind aber abgebrochen worden. Wären sie fortgeführt worden, wären wir möglicherweise heute nicht in einer so sorgenvollen Position.“

Es sind aber nicht nur Daimler und die Autoindustrie, um die sich der 91-Jährige heute sorgt. Dass die gemeinsamen Wertvorstellungen, auf denen Europa basiere, einmal derart erodieren könnten, habe er sich nicht vorstellen können. Und während das passiere, verliere sich die Politik in Kleinkram.

Der Sohn des legendären Berliner Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter tritt nicht nur als Streiter für mehr Anstand und Moral in der Wirtschaft, sondern auch als sozial- und gesellschaftspolitischer Mahner auf. Die Ich-zuerst-Mentalität sei in der gesamten Gesellschaft zu finden. Das Gemeinschaftsgefühl gehe auch verloren, wenn einzelne meinten, sie könnten mit dem Auto bei Rot oder falsch herum durch die Einbahnstraße fahren, wenn es ihnen nützt. „Ein moderner Staat kann nur bestehen, wenn jeder weiß, dass seine eigenen Interessen irgendwo auch Grenzen haben und er die berücksichtigen muss“, sagt Reuter.

Vorarbeiter für Integration

In Reuters Haus am Rande Stuttgarts laufen die Fäden der nach ihm und seiner Frau Helga benannten Stiftung zusammen, die sich für ein friedliches Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen einsetzt. Mit dem Preis der Stiftung zeichnete Reuter vergangenes Jahr unter anderem Richard Arnold, den Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, für dessen Engagement bei der Integration von Flüchtlingen aus.

„Wir müssen lernen, dass Fremde, die zu uns kommen und mit uns leben, auch unser Leben bereichern können, auch ändern können“, sagt Reuter, SPD-Mitglied und Ehrenbürger Berlins. Er selbst wuchs in der Türkei auf, in die seine Eltern vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren. Auch die Lage dort hat er mit Sorge im Blick.

„Ich nehme mir auch die Freiheit, hier und da mal mein Leben zu genießen“, sagt er. Soweit möglich, treibe er Sport, gehe ins Fitnessstudio, fahre Ski. „Aber im Wesentlichen geht es darum, zu lesen, dabei zu sein bei einer Entwicklung, die stattfindet, und die Sinne offen zu halten.“

Fürs Auto kann er sich immer noch begeistern, nicht nur theoretisch. „Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in die Kategorie der 90-Jährigen falle, die ununterbrochen Autounfälle verursachen“, gibt er zu. Mercedes hält er die Treue. Zwar habe er sich auch schon geärgert, wenn andere Hersteller etwas besser gemacht hätten. Aber inzwischen sei er wieder überzeugt, dass Daimler voll am Ball sei, sagt Reuter. „Ich habe keinen Grund, die Marke zu wechseln.“