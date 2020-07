Edeka Südwest ruft Leberwurst mit Kalbfleisch zurück

Edeka warnt vor einer Leberwurst mit Kalbfleisch, die teilweise nicht durchgegart ist. Ein vorzeitiger Verderb sei möglich, teilte Edeka Südwest Fleisch mit Sitz in Rheinstetten am Montag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de mit.

Betroffen seien die 150-Gramm-Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Juli 2020 und der Chargen-Nummer 20162.

Die Leberwürste wurden über die Bedientheke in Märkten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie in Südhessen und angrenzenden Teilen Bayerns verkauft.

Die Website lebensmittelwarnung.de wird von den Bundesländern und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Braunschweig betrieben.