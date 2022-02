Eastside kämpft sich zum 6:3 und marschiert in Bundesliga

Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside sind auch im 11. Spiel der Bundesliga-Saison ungeschlagen geblieben. Gegen den Tabellenvierten ESV Weil gewannen die Hauptstädterinnen am Samstag gegen den sich hartnäckig wehrenden Gastgeber im äußersten Südwestzipfel der Bundesrepublik mit 6:3. Damit bauten sie ihr Punktekonto auf 21:1 Zähler aus und hielten Verfolger TSV Langstadt (6:4 in Kolbermoor/19:3 P.) auf Distanz.



Nach den Doppeln hieß es 1:1, nach der ersten Einzelrunde 3:3. In der zweiten Einzelrunde bewies Xiaona Shan in der Spitzenpartie gegen Polina Trifonova mit ihrem 3:0 erneut starke Form. Die damit hergestellte 4:3-Führung für Eastside wurde dann nach zweieinhalb Stunden auf das Endergebnis von 6:3 ausgebaut.



