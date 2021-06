E-Scooter-Fahrer erliegt Verletzungen nach Sturz

Nach einem Sturz mit seinem E-Scooter in Villingen-Schwenningen ist ein Mann seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Der 29-Jährige starb am Freitag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er war demnach am Donnerstag mit seinem E-Scooter auf dem Parkplatz eines großen Möbeleinkaufscenters ohne Fremdbeteiligung zu Fall gekommen. Beim Sturz zog sich der Mann, der keinen Helm getragen hatte, schwerste Verletzungen zu.

© dpa-infocom, dpa:210621-99-78558/2

