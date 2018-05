DWD: Schauer und teils kräftige Gewitter im Südwesten

Das Wetter im Südwesten wird ungemütlich. „Wir müssen bis Freitag immer wieder mit Schauern und teils kräftigen Gewittern rechnen“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Stuttgart. Davon sei das ganze Land betroffen, in welchen Regionen es zu Gewittern komme, lasse sich noch nicht eingrenzen. Abkühlen soll es demnach aber nicht, die Höchsttemperaturen sollen tagsüber zwischen 18 Grad im Bergland und 26 Grad am Rhein liegen. Erst am Freitag und am Wochenende sei wieder mit sommerlichem Wetter und mehr Sonne zu rechnen, hieß es.

DWD-Ausblick