Dutzende zerstörte Autos nach Brand bei Autoteilehändler

Der Großbrand bei einem Autoteilehändler in Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz) hat laut Polizei etwa 65 Autos vollständig zerstört. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von ungefähr 200 000 Euro. Zwei Angestellte des Betriebes wurden leicht verletzt. Das Feuer sei durch Arbeiten an einem Auto am Samstagmorgen ausgelöst worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Von den Autos griff das Feuer demnach auf zwei Werkshallen über. Die Feuerwehr verhinderte mit insgesamt 120 Einsatzkräften ein weiteres Ausbreiten des Brandes.

Pressemitteilung