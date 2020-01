Glatte Straßen haben am Dienstagmorgen zu mehreren Unfällen im Landkreis Esslingen geführt. „Soweit wir es im Moment schätzen können, sind es mehrere Dutzend Unfälle“, sagte ein Polizeisprecher. Am Morgen seien so gut wie alle Streifenwagen im Einsatz gewesen. Ob Menschen verletzt wurden, war unklar - ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens.