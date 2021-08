Dußlinger Tunnel: Eine Röhre wird wieder geöffnet

Mehr als sechs Wochen nach einer Überflutung durch Starkregen sollen wieder Autos durch den Dußlinger Tunnel fahren - zumindest in eine Richtung. Zunächst wird am Freitag eine Spur in der Weströhre Richtung Balingen freigegeben, wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilte. Ende des Jahres sollen demnach alle Arbeiten abgeschlossen und der Tunnel wieder in beiden Richtungen befahrbar sein. Zuvor hatte der „Reutlinger General-Anzeiger“ berichtet.

Bei Unwettern Ende Juni waren beide Tunnelröhren bis unter die Decken mit Wasser vollgelaufen. Zwei Männer waren damals mit einem Schlauchboot von der Feuerwehr gerettet worden. Durch die Überflutungen wurden unter anderem die Beleuchtung und die Notrufsäulen beschädigt.

