Dusel: Arbeitgeber beschäftigen zu wenige Schwerbehinderte

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat kritisiert, dass Arbeitgeber zu wenige Schwerbehinderte beschäftigen. Unternehmen könnten sich von der Beschäftigungspflicht nicht freikaufen, sagte er am Mittwoch in Stuttgart bei einem Festakt. Anlass war des Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland vor rund zehn Jahren. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) bemängelte die niedrige Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten in der Landesverwaltung. „Es ist für uns kein Ruhmesblatt, dass wir zum dritten Mal in Folge im Land die Quote von fünf Prozent Beschäftigung für Menschen mit Schwerbehinderung nicht schaffen.“

In Deutschland sind Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten dazu verpflichtet, fünf Prozent der Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung bereitzustellen. Tun sie dies nicht, müssen sie eine Abgabe zahlen. Dennoch beschäftigen nach Dusels Angaben etwa ein Viertel der verpflichteten Unternehmen in Deutschland gar keine Schwerbehinderten.

Sollten weitere Kampagnen wirkungslos bleiben, könne er sich mindestens eine Verdopplung der Abgabe für diese Unternehmen vorstellen. Auch die Sprecherin des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg, Britta Bühler, hatte eine teilweise Erhöhung der Abgabe gefordert.