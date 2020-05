Weil sie cannabidiolhaltige (CBD) Hanfprodukte über das Internet verkauft haben sollen, hat die Polizei die Wohn- und Geschäftsräume von drei Verdächtigen in Worms, Karlsruhe und Baden-Baden durchsucht. In einem Anwesen in Worms seien mehrere Kilo Hanfprodukte sichergestellt worden, die die Beschuldigten in einem Onlineshop angeboten hätten, teilten die Staatsanwaltschaft Mainz und die Polizei Worms am Montag gemeinsam mit. Insgesamt seien mehr als 250 Asservate - Haschischpaste, Cannabispulver und CBD-haltige Lebensmittel - entdeckt worden.

In einer Wohnung in Baden-Baden wurden 50 Gramm Marihuana, in einer Wohnung in Karlsruhe 30 Gramm sowie Konsumutensilien gefunden. Festgenommen wurde niemand.

Pressemitteilung