Durchsuchung: Waffen, Drogen und illegale Böller gefunden

Die Polizei hat in der Wohnung eines Mannes in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) verschiedene Drogen, Waffen und illegale Böller gefunden. Unter anderem hätten die Beamten bei der Razzia am Montag vier kleine Anbauanlagen für Cannabis beschlagnahmt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Ermittler stellten außerdem zwölf Cannabispflanzen, mehrere Ecstasy-Tabletten, Amphetamine, LSD und berauschende Pilze sicher.

Darüber hinaus fanden sie 217 illegale Böller, ein Kampfmesser, ein Bajonett und ein Luftgewehr samt Munition in der Wohnung. Ein Richter hatte die Durchsuchung angeordnet, nachdem Ermittlungen die Polizei auf die Spur des 31-Jährigen geführt hatten. Die Fahnder nahmen den Mann fest, inzwischen ist er aber wieder frei.

Mitteilung Polizei und Staatsanwaltschaft