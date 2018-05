Durch Dach eingebrochen: 30-Jähriger stirbt nach Unfall

Nach einem Arbeitsunfall in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 30-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei in Mannheim am Samstag mit. Der Mann war am Freitag bei Reinigungsarbeiten durch das Dach eines Wohnhauses eingebrochen. Den Angaben zufolge stürzte der Arbeiter etwa fünf Meter tief auf eine Betonplatte und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 30-Jährigen nach dem Unfall in eine Klinik. Dort starb er in der Nacht.

Mitteilung von Samstag

Mitteilung von Freitag