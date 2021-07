Duo zurück im VfB-Training: Mangala droht erneut Pause

Offensivakteur Mateo Klimowicz und Flügelspieler Darko Churlinov sind am Montag wieder ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart eingestiegen. Das Duo hatte nach seinen internationalen Einsätzen in der Sommerpause zunächst noch frei gehabt. Klimowicz war mit Deutschland im Juni U21-Europameister geworden. Churlinov war mit der A-Nationalelf Nordmazedoniens in der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden.

Auf Mittelfeldspieler Orel Mangala muss der Bundesligist hingegen womöglich erneut längere Zeit verzichten. Der Belgier kann wegen Oberschenkelproblemen derzeit nicht trainieren. „Er wird, Stand jetzt, mehrere Wochen ausfallen“, hatte Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem 3:0 im Testspiel gegen den FC St. Gallen am Samstag gesagt. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus. Mangala war in den vergangenen Monaten bereits mehrfach wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen.

