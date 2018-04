Duo schlägt wehrlosen Mann zusammen und verletzt ihn schwer

Mit Faustschlägen und Tritten haben zwei Angreifer einen Betrunkenen in Pforzheim traktiert und ihn am Kopf schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, saß der 43 Jahre alte Mann auf einer Bank und konnte sich nicht gegen die ebenfalls betrunkenen Verdächtigen wehren. Er kam in eine Klinik. Polizeibeamte hatten am Donnerstagmorgen den Angriff bemerkt. Die 20 und 22 Jahre alten Angreifer konnten festgenommen werden. Sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.