Duo Coulibaly/Millot beim VfB nach Corona-Erkrankung zurück

Tanguy Coulibaly und Enzo Millot haben beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart das individuelle Training wieder aufgenommen. Das bestätigte ein Sprecher des Clubs am Mittwoch. Das Duo war in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 getestet worden. Daniel Didavi befindet sich dagegen immer noch in häuslicher Isolation. Der VfB tritt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) als Tabellenvorletzter beim Europapokal-Anwärter TSG 1899 Hoffenheim an.

